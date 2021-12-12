Поздравляю всех жителей области с Днем Конституции Российской Федерации!

Дата принятия основного закона много значит для каждого гражданина нашей страны. С ней связан новый этап развития государства, гарантии защиты прав людей, сохранения национального суверенитета, наших духовных и исторических ценностей.

Вместе с вами обсуждали изменения, которые были внесены в Конституцию для благополучия людей. И очень важно, чтобы созидательный потенциал этого ключевого документа был реализован в полной мере. Чтобы все жители нашей области видели реальные перемены к лучшему: в качестве жизни, поддержке семей с детьми, медицинской помощи, уровне заработной платы. Считаю, каждый должен сделать для этого все, что от нас зависит.

От всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия!