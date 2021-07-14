Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня встретился с многодетными семьями, которые получили участки на Подсосенском шоссе в Балаково.

Многие семьи уже построили здесь жилые дома. Одна из главных проблем — отсутствие газа в микрорайоне.

Представитель ресурсоснабжающей организации рассказал, что в программе газификации решение этого вопроса запланировано в 2022 году. На встрече достигнута договоренность, что строительство линии начнётся уже в этом году. В августе пройдут все необходимые процедуры. В сентябре начнётся строительство газовой линии. В октябре работы будут завершены.

Николай Панков подчеркнул, что к наступлению холодов в домах многодетных семей необходимо газовое отопление.

— С учетом наших погодных условий в октябре уже холодно. Отмечу, многодетные семьи на Подсосенском шоссе самостоятельно смогли найти решение по подведению света и воды. Людям нужно обеспечить комфортные условия для жизни, — отметил депутат.

Также на встрече обсудили возможности благоустройства территории и установку детской площадки.