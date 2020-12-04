Работы по капитальному ремонту школы им. М.М. Рудченко в Перелюбе должны завершиться 29 декабря. Уже сейчас необходимо решать вопросы поставки оборудования.

Об этом сказал депутат Госдумы Николай Панков во время рабочей поездки в село на региональной неделе.

Сейчас продолжается капитальный ремонт учебного корпуса школы. Обновляются не только внутренние помещения, но и фасад, а в будущем году планируется благоустройство пришкольной территории.

Николай Панков вместе с общественным советом осмотрел отремонтированные кабинеты, спортзал, пищеблок. Отметив, что школа им. М.М. Рудченко становится фактически новым, современным учебным учреждением. Теперь здесь отремонтирован спортзал, возведен универсальный открытый спорткомплекс.

—Капитальный ремонт необходимо завершить в срок. Поэтому вместе с жителями следим за графиком. Отмечу, уже сейчас нужно прорабатывать вопрос выделения средств на оснащение. Кроме того, на каждое помещение в школе будет составлена дефектная ведомость. Перекладывать ответственность на директора школы неправильно, поэтому с подрядчика спрос строгий. В селе уже набирают популярность футбол, баскетбол, воркаут, волейбол, лёгкая атлетика. У школьников появятся и новые возможности для занятий спортом, — отметил Николай Панков.

По словам директора школы Людмилы Рудчинковой, все работы находятся на постоянном контроле общественного совета.

—Ждем с нетерпением завершения ремонта, когда мы вернёмся в стены родной школы. Раньше нам не хватало кабинетов, теперь у нас будут просторные светлые помещения. Конечно, радует, что у нас появится современный медицинский блок, это очень важно. На базе школы сможем проводить и профилактические прививки, — сказала она.

