Дорогие земляки!

Хочу сказать слова благодарности за доверие, которое вы оказали на выборах партии «Единая Россия» и мне, как депутату. Это огромная ответственность и стимул к еще более эффективной работе.

Понимаю, что это доверие оказано вами прежде всего тем реальным делам, которые воплощаются в жизнь в нашей области. Чтобы жизнь людей в наших городах и селах становилась лучше. Мы обсуждали с вами проекты, создали общественные советы для контроля за сроками и качеством. Вместе продолжим эту работу по проблемным направлениям в каждом районе.

Спасибо за поддержку кандидатов от «Единой России». И это доверие необходимо оправдать. Это касается депутатов и Государственной Думы, и областной Думы, и местного самоуправления. Каждая проблема жителей должна получить отклик и найти решение.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успешного решения новых совместных задач. Работаю для вас.