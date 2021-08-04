Депутат ГД Николай Панков обсудил с балаковцами проект благоустройства сквера возле школы №28. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Территория станет комфортным местом для отдыха жителей. Здесь будут высажены деревья, газон, установят освещение и лавочки. А рядом, на пришкольной территории — новая спортивная площадка. Жители смогут и отдохнуть после трудового дня, и заняться спортом в комфортных условиях. С балаковцами говорили и об установке детской площадки в сквере. Чтобы жители всех возрастов могли проводить здесь время.

К благоустройству нужно подходить комплексно. Чтобы жители могли заниматься спортом и отдыхать рядом со своим домом. Каждый микрорайон в Балаково должен стать удобным для жизни. Эти вопросы продолжим обсуждать с горожанами.

Отмечу, с раннего утра открыт вход на спортивную площадку возле школы №16. Правильно, что объекты сдаются в пользование жителям по мере готовности.

Сегодня у людей совсем другой спрос на благоустройство. Они хотят видеть наш Балаково цветущим. Например, общественный совет правильно говорит — на территории школы №3 строится современная площадка, а по периметру -кустарник выше человеческого роста. Так нельзя. Здесь власть должна навести порядок. Как и в вопросе сноса незаконных ларьков на пешеходных зонах в Балаково, — отметил он.