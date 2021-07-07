Депутат госдумы Николай Панков обсудит с жителями Саратова возможность возрождения кинотеатра «Экран». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Продолжу о развитии набережной Саратова. Вчера с жителями, с ветераном авиазавода Александром Бернадским не только посмотрели солярий, но и прошли к зданию бывшего кинотеатра «Экран». Его состояние не радует. Утрачен и архитектурный облик, и предназначение.

Помню, как приходил сюда, чтобы смотреть кино. Как катался по Волге на «Омиках». Тогда «Экран» был популярным культурно-развлекательным центром на набережной. Его любили не только саратовцы, но и гости города, прибывающие на теплоходах на речной вокзал. Оказавшись в частных руках, он со временем перестал использоваться по назначению. Как и сам речной вокзал. И люди задают справедливый вопрос: как это достояние города кому-то удалось получить в собственность? И можно ли возродить любимый «Экран»?

По этому поводу обратился к главе Саратова Михаилу Исаеву. Сегодня здания кинотеатра, речвокзала и касс не используются по назначению. Не говоря уже о том, в каком виде содержатся. Считаю, они снова должны служить людям. Проблему обсудим с общественностью города и предложим пути решения, — отметил Панков.