Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков подчеркнул, что надо контролировать ситуацию по всем кинотеатрам Саратова и других городов области. Чтобы ни один из них не утратил свое назначение.

Эта проблема в числе других была затронута во время встречи Николая Панкова с руководителями фракций «Единой России» в Саратовской областной и городской Думах Алексеем Антоновым и Владимиром Островским.

Николай Панков рассказал о ситуациях, когда для нужд жителей города или села необходимо привести в порядок какой-либо социально важный объект. Однако выясняется, что он уже передан в частные руки. И местной власти (которая в свое время и передала его частникам) приходится за немалые средства выкупать объект или решать вопрос в судебном порядке.

Напомним, подобные проблемы возникали, например, с медицинскими учреждениями в Вольске, с кинотеатром «Экран» на саратовской набережной, с пришкольными территориями в Балаково и так далее.

«Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял проблему, что здание кинотеатра «Пионер» не используется по назначению. Как так получается? У нас берут в частные руки кинотеатры, причем, с обременением – с запретом их перепрофилировать. Но потом там появляются коммерческие организации.

Не раз проходил по проспекту Кирова, разговаривал с собственником кинотеатра «Пионер». Он обещал, что сохранит профиль учреждения. Депутаты областной Думы это тоже контролировали. В итоге к сентябрю в кинотеатре будут отремонтированы две многофункциональные площадки, где можно будет посмотреть фильм, концерт или театральную постановку», — рассказал Николай Панков.