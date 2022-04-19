Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании федерального парламента высказал мнение о тех, кто покидает Россию.

Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Когда стране тяжело, надо быть со страной. А если чье-то сердце там, где злато, то значит, у них совести нет. Это подчеркнул спикер, когда зашла речь о тех, кто уехал за границу. Кто от страны получил очень много и теперь ждет, что будет дальше. А депутаты Госдумы всегда должны быть с народом и делать все, что нужно людям. Каждый делает свой выбор», — отметил Николай Панков.