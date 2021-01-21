Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат госдумы Николай Панков побывал на репетиции одного из первых спектаклей в обновленном здании Театра кукол «Теремок». Своими впечатлениями он поделился в своем телеграм-канале «Пара слов».

— С большим удовольствием пообщался с коллективом Театра кукол «Теремок». Пригласили посмотреть репетицию на обновленной сцене. Сейчас у них ответственный и радостный период. Возобновились спектакли со зрителями, до этого шли в онлайн-режиме.

Поговорил и с артистами, и с режиссерами. Радует, что много молодежи. И все они – люди творческие, увлеченные любимым делом. Говорят, привыкают к новой сцене. Провели по зданию, все показали. Да, удобно, тепло, что немаловажно для детей. Обеспечена доступность для зрителей с ограниченными возможностями здоровья. Репетируется спектакль «Про тигров и слонов», он пойдет в воскресенье. Интересный и красочный. Кстати, поставлен по проекту «Культура малой Родины» «Единой России». Работают кукольные мастерские. Там уникальные специалисты, которые создают настоящие шедевры.

Хороший получился театр, но без артистов и коллектива это было бы всего лишь здание. Именно они своей любовью к искусству увлекают зрителей. А общение с миром культуры у детей часто начинается именно с кукольного спектакля. Об этом говорили с народной артисткой РФ Татьяной Кондратьевой и главным режиссером, заслуженным артистом РФ, Геннадием Шугуровым. Спасибо им за то, что всю жизнь отдают любимому делу, — пишет Панков.