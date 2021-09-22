Депутат Госдумы Николай Панков считает, что конструктивную работу надо начинать сразу после выборов. Об этом он пишет в своем канале «Пара слов» в телеграмм. Так политик прокомментировал слова председателя ГД Вячеслава Володина о том, что качество депутатской работы напрямую зависит от ее организации.

По словам Панкова, планируется закрепление за конкретными округами депутатов Госдумы, избранных по списку.

—Для меня много значит, что в моем 164-м округе будем работать вместе с Виталием Ефимовым. Вопросы транспорта очень актуальны в районах Заволжья, а у него большой опыт работы в данной сфере, — добавил он.

Также депутат заметил, что проблемным в округе остается и сельское хозяйство.

—Это значит, что нужно продолжать решение вопросов водоснабжения, обновления техники, поддержки фермерских хозяйств. Вопрос не в формате, а в том, что люди смогут напрямую спросить результат работы с тех, кто отстаивает их интересы. Знаю по опыту: встречи с людьми помогают работать эффективней, — написал Панков.