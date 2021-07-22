Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал информационную провокацию в отношении Вячеслава Володина.

— Об информационной провокации в отношении Вячеслава Володина было известно заранее. Об этом сообщали в соцсетях и появление ее не стало неожиданностью.

Также не стало неожиданностью, что собран ролик в интернете из фейков и домыслов.

Знаю Володина более 30 лет как честного, порядочного и благодарного человека. Он родился, получил образование и работал в нашей области. Он помогает жителям, вне зависимости от тех или иных чиновников, которые здесь замещали руководящие посты. В отличие от многих других политиков, он занимается поддержкой области постоянно, а не только в избирательную кампанию.

Нелепые видеоролики в отношении Вячеслава Володина возникают потому, что, кроме выдуманной грязи, сказать провокаторам нечего. Володин всегда на стороне людей и, несмотря на периодические «заказные» материалы, всегда помогает жителям нашей области.

Судя по ролику, его делали те, кто ни разу не был в нашей области и даже на карте найти ее не сразу сможет. Хотя, не исключаю, что заказчики живут здесь. Советую блогерам хоть раз приехать к нам, пообщаться с жителями.

Посмотреть, как отремонтирована трасса Саратов-Озинки. Зайти в поселок «Ветеран» или в гости к жителям Елшанки, которые два года назад переехали из бараков, благодаря Володину. Или хотя бы приехать туда, откуда начинается Россия — в Заволжье. Где Володин помог обеспечить водоснабжение. Тогда станет не до шуток, конечно, если у людей есть чувство совести. А так, сидеть в студии под кондиционером, читать по суфлёру заранее подновлённый текст и лепить «фильмы» большого профессионализма не требуется. Советую проехать всю область, в том темпе, в котором проходят его рабочие поездки. Без минуты на отдых и перекус.

Часто Володину приписывают президентские амбиции, которых он не имеет. Он всегда честно и открыто говорит, что России для процветания надо, чтобы Владимир Путин как можно дольше был президентом.

В Саратовской области десятки успешно реализованных проектов, нацеленных на благополучие жителей. Но этого не понять тем, кто готов делать провокации за гульдены из иностранных фондов.

За годы работы у него возникло здесь огромное количество сторонников, они разделяют лозунг, с которым Володин идет по жизни – «Верьте только делам», — подчеркнул Панков.