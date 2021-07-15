Без дополнительных средств будет сложно содержать спортивные сооружения в районах области. Это подчеркнул депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Сегодня в Пугачеве вместе со спортивной общественностью посмотрели, как идут работы по строительству стадиона на улице Бубенца. Здесь жители смогут заниматься футболом, легкой атлетикой, волейболом и баскетболом. Завершения строительства ждут и спортсмены, и жители.

С общественным советом говорили и о том, сможет ли районный бюджет самостоятельно обслуживать стадион. С учетом того, что в этом году в городе появится еще один спортобъект — ФОК открытого типа. Крупные комплексы нужно передавать на областной уровень или выделять субсидии на обслуживание. Без дополнительных средств спортивные сооружения не смогут содержать себя самостоятельно. Немаловажно, чтобы и детские спортивные школы не остались без внимания, — пишет Панков.