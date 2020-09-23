Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обсудил с премьер-министром Михаилом Мишустиным решение проблемы по обеспечению жильем детей-сирот и других нуждающихся категорий жителей нашей области. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков.

— Насколько стало известно, Вячеслав Володин результативно провел встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Если это свершится – станет бомбой. Да что там, это решение станет судьбоносным для тысяч семей. Тех, для которых годами не решался жилищный вопрос.

Это касается детей-сирот: их уже более семи тысяч, имеющих право на получение жилья. Кроме этого, многодетных семей и семей, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. А также людей, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде.

Когда все разводят руками, пасуют перед проблемой, считая ее нерешаемой, Володин нашёл конструктивный путь. Он с премьером договорился о передаче Саратовской области недостроенных домов и земельных участков. Они освободились после решения проблем обманутых дольщиков. Дольщики получили за федеральный счёт денежные компенсации или новые квартиры. Но остались дома, которые можно оставить региону, достроить и передать под нужды этих категорий жителей. Таких домов 29, есть и земельные участки.

Кроме того, освобождены 197 участков из-под расселенного ветхого и аварийного жилья.

На обеспечение квартирами детей-сирот и прочих нуждающихся жителей, выделено финансирование. А жилья в нужном количестве построить не смогли. Его просто нет. Теперь при наличии почти готовых домов и участков, многие из которых – в центральной части города, проблему можно будет решить.

Строительные организации могут заинтересоваться достройкой, ведь с ними взаиморасчёты будут производиться с октября по 34 тысячи рублей, а с января — по 38 тысячи рублей, причем, это будут не только панельные, но и кирпичные дома.

Вот такое глобальное, прорывное решение для людей, которые уже почти потеряли надежду. Ждём поручения Правительства РФ о начале передачи домов нашему региону. Насколько это получится или нет, посмотрим. Формат рабочей группы, который предложил Володин для помощи дольщикам, уверен, будет эффективен и здесь. И постепенно все, кто нуждается, получит новое комфортное жильё. Это и министрам даст еще один шанс значки не откручивать или уши драть? – пишет Николай Панков.