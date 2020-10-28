Избрание депутатов по одномандатным округам усилит их взаимодействие с жителями и положительно скажется на качестве работы городской думы. Такое мнение высказал секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Государственной думы Николай Панков.

— Важно, чтобы в округах эффективно работали депутаты всех уровней, и каждый использовал все имеющиеся у него возможности для решения проблем людей. Об этом говорили и на встречах с местными депутатами в районах области, и общаясь по рабочим вопросам с депутатами Саратовской городской думы. Например, у жителей Волжского района, который входит в мой округ, много вопросов по работе коммунальных служб, общественного транспорта, благоустройству и так далее. И в новом созыве здесь тоже нужны сильные и опытные депутаты, которые смогут реальными делами отстаивать их интересы на городском уровне.

К сожалению, не всегда жители знают своих городских депутатов и видят их работу. Преимущественно они знают не «списочников», а «одномандатников» – тех, за кого голосовали персонально. По опыту тоже могу сказать: личная ответственность перед людьми – самый важный стимул для эффективной работы. Именно выборы по одномандатным округам сейчас востребованы избирателями и помогут повысить качество работы законодательных органов. При этом они максимально демократичны, стать кандидатом сможет каждый, а результат зависит от того, сможет ли он доказать свою полезность жителям.

Отмечу и то, что такая система выборов уже применялась в прошлом году на выборах в парламенты столиц субъектов многих регионов страны. В том числе, в Иркутске, Вологде, Мурманске и других, – отметил Николай Панков.