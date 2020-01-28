Секретарь реготделения партии «Единая Россия», депутат госдумы Николай Панков рассказал, как будет построена работа на предстоящих довыборах в облдуму в мае.

-У партии задачи кого-то вести на выборах. Кто победит, тот и станет сильнейшим, с тем и будем работать в областной думе. Нет задачи забрать все мандаты, мы работаем в конкурентной среде, чтобы победит сильнейший. На праймериз по Ленинскому району много претендентов, лично давал указания, чтобы все равны были, нет документов необходимых по уставу и правилам – не допускаем. У всех срок одинаков, не выполнил – не важно, кто и зачем пришел. Сегодня пять человек на праймериз – внутри партийного голосования вошли. Мы процесс этих выборов будем делать максимально открытыми. Все кто не прошел, также остаются в нашем кадровом резерве, сказал Николай Панков.

Напомним, в мае пройдут довыборы в областную думу на место выбывшего из-за возбужденного на него уголовного дела Андрея Беликова.