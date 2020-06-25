Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» высказался по поводу ситуации со строительством пляжа в Саратове.

— Лучше бы зимой в прорубь провалиться, чем это услышать. Как по-другому сказать об отношении минстроя к строительству пляжа в Саратове? Приехав, спикер госдумы заявил: если 129 миллионов рублей. специально выделенных на это средств не были направлены на дело и вернулись в федеральный бюджет, то накажите виновных. Непонятно, что же это получается? Объект был на 100 процентов профинансирован как строительство набережной и пляжа, а теперь пляж «уплыл».

Знаю, Володина не обманешь. Он не станет слушать ни минстрой, ни УКС в их детских объяснениях. Он за жителей. Обворовывать их он не даст. Да, Володин готов помогать. Но вначале нужно выстроить эффективную систему работы, в которой у каждого своя зона ответственности и с каждого – строгий спрос. Иначе сколько ни заводи финансирования в область, люди не будут видеть конкретный результат. И теперь, когда оставили жителей без доступного, благоустроенного пляжа в черте города, то накажите тех, кто виноват. И пусть они объясняют людям, почему им опять придется ждать, и ответственность несут перед ними. Иначе такое халатное отношение к работе и к нуждам наших жителей не искоренить, — отметил Панков.