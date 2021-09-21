Семья из Балакова нуждается в материальной помощи и оформлении инвалидности 22-летнему мужчине.

Нужно по-человечески относится к тем, кто попал в трудную ситуацию, подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков.

— Семье Коминых из Балаково окажу необходимую поддержку. Если потребуются консультации специалистов московских клиник и помощь в прохождении реабилитации в специализированных учреждениях также готов подключиться. Свяжусь со Светланой Коминой, чтобы вместе найти выход.

Обращаюсь к службе медико-санитарной экспертизы — не нужно затягивать процесс получения инвалидности. Нужно по-человечески относится к тем, кто попал в трудную ситуацию. Этот вопрос буду держать на контроле. Людей в беде не оставлю, – пишет Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».