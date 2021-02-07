Депутат Госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» отметил необходимость нормативного документа, благодаря которому людям из расселенного аварийного жилья не придётся переезжать на другой конец города.

— Это важное решение — выделить области 2,8 миллиарда рублей. Средства пойдут на переселение из аварийного и ветхого жилья. Без федеральной поддержки область не справится с проблемой. А так в комфортные квартиры переедут тысячи людей.

Но есть момент, на который уже обращал внимание. Почему людям часто предоставляют новое жилье на другом конце города? Например, из Заводского района переселяют в Солнечный, а со 2-й Дачной в «Лопатину Гору»? Да, качество жилья улучшается, но возникают другие серьезные проблемы. При переезде не всегда сразу люди найдут себе работу. Значит, им придётся добираться на прежнюю на двух-трех видах транспорта. Через весь город. Детям — переходить в другую школу, детсад. Расставаться с друзьями, привыкать к новому коллективу. Придется разделить и с родственниками, соседями, друзьями, которые жили рядом. Привычная для семьи инфраструктура останется в другом районе. Поликлиника, магазины, спортивные или творческие секции.

Считаю, не нужно превращать переезд в новое жилье в великое переселение народов. Качество жизни измеряется не только в квадратных метрах. Комфортной должна быть и городская, и социальная среда. Поэтому на местном уровне должен быть разработан и принят нормативный документ. Люди должны получать новое жилье в привычном для них районе, — пишет Панков.