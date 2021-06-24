Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встречах с жителями Духовницкого района.

— Встретился с жителями сел Горяйновка и Софьинка. Как и говорил ранее, в Софьинке обсудили место установки модульного ФАПа. Сейчас он располагается в приспособленности помещении. Это неправильно.

Развитие наших сел и создание комфортных условий для жизни — одна из главных задач. Здесь живут и трудятся работники сельхозпредприятий. Они обеспечивают продовольственную безопасность страны. Люди, которые работают на земле, должны иметь достойные условия для жизни. Вопросы развития сел и районов обсуждаем вместе с ними.

В Горяйновке полным ходом идет ремонт спортивного зала в школе. На протяжении нескольких лет в нашей области реализуется проект по созданию доступных и комфортных условий для занятий спортом в сельских школах. Это не первый спортзал в Духовницком районе, который отремонтирован за счет федеральных средств.

Отмечу, здесь сильный педагогический коллектив. В сельской школе в этом году два выпускника-медалиста. Это заслуга учителей, которые не только дают знания, но и занимаются воспитанием подрастающего поколения. Спасибо им за это, — пишет Николай Панков.