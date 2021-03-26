Депутат госдумы Николай Панков призвал привести в порядок новую пешеходную зону на улице Революционная в Вольске, которую заливает талыми водами. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Бывает так, что недочётами в работе можно испортить важное и полезное дело. Считаю, местной власти в Вольске нужно отреагировать на обращения людей по поводу улице Революционная. Там недавно провели ремонт, сделали красивую пешеходную зону. Но теперь её заливает грязью и талой водой из-за того, что новая ливневая канализация забита снегом и льдом. И даже трудно проехать по дороге, которая пересекает пешеходную зону. На перекрестке, где меняли коммуникации, проваливается грунт.

По этому поводу обращусь к главе района Виталию Матвееву. Нельзя разочаровывать жителей. Которые так радовались, что найдены средства на этот проект, и улица сохранила исторический облик, — отметил Панков.