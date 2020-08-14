Депутат госдумы от Саратовской области Николай Панков прокомментировал итоги сегодняшнего заседания рабочей группы по обманутым дольщикам.

— Завершилась рабочая группа по обманутым дольщикам. Есть кадровые изменения. Мигачев — министр строительства снял значок министра. Только с пиджака. Ему говорили о другом. Думаю шуткой здесь не обойдёшься. Знаю, ему дурные советы не торопиться дают товарищи которым тоже сказали писать заявление. Да, эта игра напоминает притчу — возьми у льва мясо. Главное, чтобы что-то изменилось. А видно что графики сдачи домов сбиваются, не знаю, что будет с ними осенью. Не хотелось бы, но говорят цыплят по осени считают.

Мои два дома ЖСК «Строитель» и «Возрождение» рассматривают сегодня. «Строитель» — дом в Саратове, сдача в октябре. Промолчали о выкупе частного дома. Это подозрительно. Мэр тоже контролирует.

«Возрождение» в Балаково. Обещания Писного — сентябрь. Вчера вместе с ним проводили совещание на объекте. Вижу все озадачились. Главное дом сдать людям. Какие-то заморочки там с договором, чтоб с жителей дополнительных денег не брать. А тут пока бумаг с печатью нет, — написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».