Первый в новом году правительственный час в госдуме проходит с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков.

— Разговор, как говорится, о хлебе насущном. Министр подробно расскажет о причинах роста цен нa продукты и мерах по их сдерживанию. А также о поддержке малых и средних предприятий. Вчера на президиуме фракции «Единая Россия» в Госдуме об этом говорили. Ждём от Решетникова не только сухого доклада, но и конструктивных предложений.

Сегодня, приходя в магазин, люди видят, что договоренности между производителями и торговыми сетями живут своей жизнью, а реальные цены – своей.

В нашей стране множество торговых точек. И это далеко не только всем известные сетевики. Крупные магазины, конечно, прижали производителей — и те вынуждены умерить свои аппетиты. Но денег хочется всегда. Потому производители нашли обходной путь к кошелькам наших граждан — к примеру, через магазины у дома. Для них ценник резко вырос. Или ещё пример: до такого-то количества товара цена одна, а после – другая, повыше. В итоге реальные цены люди каждый день видят в магазинах, а не в отчётах чиновников.

При этом отмечу, что в прошлом году Госдума приняла закон, согласно которому правительство получило право сдерживать цены на социально значимые продукты. Теперь важно понять, как оно реализуется, что делается для снижения уровня цен. Ждём от министра Решетникова конструктивного диалога, — отметил Панков.