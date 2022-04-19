Вопрос о необходимости глубокого знания истории нашей страны ранее поднимал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Это отметил депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

— Сегодня пленарная неделя. Она напряжена разными вопросами. Перед началом депутаты подняли вопрос ценообразования. И на дизтопливо, и на лесоматериалы. И ряд других. Необходимо антимонопольной службе жёстче применять закон.

Вопрос о необходимости глубокого знания истории страны Володин поднимал ранее. Министерство просвещения России введёт изучение истории с первого класса, — пишет Николай Панков.