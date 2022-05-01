В своём телеграм-канале «Пара слоV» депутат Госдумы Николай Панков поздравил жителей области с праздником Весны и Труда

«Мир, труд, май! Все встречаем Первомай!

Поздравляю всех с праздником Весны и Труда! Дополнительные выходные — отличная возможность жителям заняться своими дачными участками и, конечно, провести время в кругу семьи. Сегодня очень важно сохранить наши добрые традиции. Передать подрастающему поколению любовь и уважение к человеку труда. Ведь что посеешь, то и пожнёшь.

Поэтому желаю, чтобы труд был всегда в радость! Мирного неба над головой, успехов, благополучия и весеннего настроения! По стране шагает Первомай!», — пишет Николай Панков.