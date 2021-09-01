В День знаний депутат ГД Николай Панков побывал на торжественных линейках в школах 27, 28 и лицее 2 города Балаково. Для школы 27 это 1 сентября особенное — ей исполняется 30 лет.

Как подчеркнул депутат, в Балаковском районе многое делается, чтобы школьники могли хорошо учиться и расти крепкими и здоровыми. В рамках нацпроектов созданы современные модельные библиотеки. На территориях школ №№3,4, 16 и 28 построены современные спорткомплексы. Также в этом году открыт скейтпарк в островной части города.

—Хорошее образование очень важно. Не только для каждого человека, но и для страны в целом. Сегодня вы разрабатываете интересные школьные проекты, а завтра будете управлять современной техникой и строить сложные инженерные сооружения. За вами – будущее государства. Не случайно образование входит в число приоритетных национальных проектов, — отметил Николай Панков.

Ученики школы N27 уже несколько лет могут заниматься на современной спортивной площадке с всепогодным покрытием. Здесь проходят уроки физкультуры, тренируются жители любого возраста. В этом году такая возможность появилась и у тех, кто учится в школе №28 или проживает рядом. Здесь не только открылся новый спорткомплекс, но и благоустраивается сквер «Школьный».

По словам депутата, не менее важно и патриотическое воспитание молодежи. В лицее №2 ежегодно проводится «Диктант Победы».

— И, конечно, сегодня очень важный день для учителей и родителей. Вы не жалеете сил, чтобы дети росли всесторонне образованными, активными, настоящими патриотами. И это огромный вклад в будущее нашей страны, — сказал Панков.