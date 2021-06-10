Уже сейчас необходимо усилить работу по привлечению молодых специалистов для работы на станции скорой помощи в Балаково.

— Человек, который пришел в профессию, уже сейчас будет иметь достойную заработную плату. Это решение эффективно, в Балаково планируют прийти 17 молодых специалистов. Не должно быть и перекоса, опытным сотрудникам со стажем важно сохранить все надбавки, — сказал Николай Панков.

На встрече с медиками также говорили о проектах по благоустройству Балаково. Заведующая подстанцией попросила отремонтировать подход к крыльцу, где ходят сотрудники. Николай Панков отметил, что за два года в Балаково планируется отремонтировать все тротуары к объектам соцсферы. Тротуар возле подстанции будет отремонтирован в этом году.

Также Николай Панков предложил организовать поездку на спектакли в цирк детям сотрудников скорой помощи Балаково.