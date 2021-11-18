Сегодня, 17 ноября, депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» высказал свое мнение касательно поступка Валерия Рашкина.

—За поступок Рашкина мне стыдно. Думаю, что и жителям неприятно негативное внимание, которое мы видим сейчас к нашей области.

Коллеги-депутаты уже высказывали свою позицию по отношению к ситуации. От себя добавлю, что если бы депутат от «Единой России» оказался в центре скандала, он бы сдал мандат. Как это было с Владимиром Пехтиным. Не доводя до того, чтобы тень обвинений падала на Госдуму. Но видимо, у КПРФ иная позиция, и свои мандаты дороже, чем репутация парламента и мнение жителей.

Возможно, это не единственное убийство, совершенное Рашкиным. Думаю, в конечном итоге следственные мероприятия установят истину, и будет принято справедливое, законное решение. Перед законом все равны, — пишет Панков.

