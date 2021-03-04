171 гектар бывшего аэродрома Саратовского авиационного завода возвращены в собственность государства. Об этом в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат госдумы Николай Панков.

Рабочая группа по возвращению в госсобственность земель авиазавода создана два года назад по инициативе председателя госдумы Вячеслава Володина.

— Поставлена точка в судебном процессе самый большой участок территории бывшего САЗ. На 171 гектар бывшего аэродрома оформлено право собственности РФ.

Это еще один важный шаг по возвращению имущества авиазавода государству. В общей сложности решения в пользу Росимущества приняты по 120 участкам, площадью 275,5 гектара. 98 из них уже оформлены в собственность государства. А также четыре убежища гражданской обороны. Это ответ тем, кто не верил, что рабочая группа, созданная Володиным, сможет вернуть жителям города ценный ресурс – землю и убежища ГО.

Буду и дальше информировать жителей о том, что сделано специалистами рабочей группы, — пишет Николай Панков.