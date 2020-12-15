Депутат Государственной думы Николай Панков поручил местным отделениям «Единой России» мониторить цены на хлеб в районах области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Резкий рост цен на хлеб в сетевых магазинах объясняют технической ошибкой. Тем не менее, этот вопрос нельзя оставлять без контроля. Попросил местные отделения партии промониторить цены на хлеб в магазинах всех районов. Чтобы предметно говорить: действительно ли это отдельная ошибка, или есть какие-то сомнительные тенденции со стороны производителей или торговых точек.

Вспомните, какой был резкий, необоснованный рост цен на лимоны, имбирь и прочие товары. Жители первыми видят такие явления и сообщают о них. На это надо реагировать и своевременно принимать меры, поднимая такие вопросы на областном уровне. Чтобы никто не перекладывал на людей свои финансовые проблемы. И не стремился побольше навариться на продуктах, необходимых жителям. Если такое имеет место, это надо пресечь. Готов обратиться по этому поводу в прокуратуру, — отметил Панков.