Новая дорога поможет разгрузить потоки машин на улице Гагарина, которые едут из новых микрорайонов через мост Победы. Об этом депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в ходе рабочей поездки в Балаково.

— Дорогу на улице Братьев Захаровых ждут и автовладельцы, и пешеходы. Вместе с жителями обсуждали этот проект. Сегодня поступило финансирование на его реализацию — 110 миллионов рублей. Дорогу сделаем, главное — обеспечить качество. В первую очередь, это безопасность и комфорт жителей, — сказал Панков.

Напомним, ранее Николай Панков инициировал разработку законопроекта о передаче районных дорог на областной уровень. В городах, где транзитом идет транспорт на областные и федеральные трассы. Одним из объектов, нуждающимся в областном финансировании на содержание и ремонт, он назвал мост Победы.