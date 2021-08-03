Депутат ГД Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о продолжении работ на новой магистрали в Балаково.

— Второй этап строительства дороги на улице Братьев Захаровых идёт полным ходом. Первый этап завершён, жители города уже пользуются новой магистралью. На участке от улицы Ленина до моста Победы начались работы по выносу инженерных коммуникаций. Чтобы потом не пришлось перекапывать новый асфальт из-за прорыва коммунальных сетей. Необходимость строительства этой дороги обсуждали на встречах с балаковцами. Она поможет разгрузить островную часть города от дорожных заторов и повысит безопасность жителей, — отметил Панков.