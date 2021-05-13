Здесь смогут заниматься спортом школьники, а в выходные и вечерние часы — местные жители. Депутат госдумы Николай Панков подробно обсудил наполнение каждой спортплощадки с учителями физкультуры балаковских школ, родительским активом и жителями. И попросил помочь контролировать качество работ.

В кварталах плотной застройки Балаково есть школы, где состояние спортплощадок давно нуждается в обновлении.

— В нашей школе более пятисот учеников. Кроме того, рядом строятся новые дома, куда переезжает много молодых семей. И очень востребована площадка для занятий спортом. То, что сейчас есть у нас на территории – игровое поле для волейбола и несколько турников. И дети, и взрослые очень рады, что здесь появится современный спортивный объект, где можно заниматься в любое время года, – рассказала директор школы №3 Наталья Матвеева.

Николай Панков вместе с жителями и учителями осмотрел территории школ №№3, 4, 16 и 28 – здесь спортплощадки будут построены в первую очередь. Всего в Балаково, по словам депутата Госдумы, будет построено 18 таких современных спортивных объектов с травмобезопасным покрытием. Новые площадки будут универсальными: со спортивными элементами для школьных занятий физкультурой, силовых тренировок и сдачи нормативов ГТО. Преподаватели физкультуры и ученики каждой из школ высказали свои пожелания по наполнению площадок, они также будут учтены.