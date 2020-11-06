Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» отметил, что региональному Росздравнадзору нужно тесней взаимодействовать с аптеками, чтобы лучше знать потребности жителей в лекарственных препаратах.

— Двоякое впечатление сложилось у Володина после посещения аптеки. Об этом он рассказал, приехав в Москву. Напомню, сразу после встречи с работниками медицинских учреждений он решил зайти в аптеку. Посещение заранее не планировалось.

Не все лекарства оказались в наличии согласно списку. И это наводит на мысль о расхождении перечня рекомендованных лекарств с реальной ситуацией в области. Федеральным перечнем рекомендованы одни наименования, а минздрав области меняет их на другие, аналогичные препараты. Нужно разобраться, почему такие расхождения. И скорее всего, здесь вопрос не только в перечне этих лекарств. Он гораздо глубже, и нужно дополнительно его изучить. Поэтому однозначно сказать нельзя, что плохо, а что хорошо. Лекарства есть по перечню минздрава области. Хотя, с другой стороны, не все требования и федеральные рекомендации учтены.

А вот здесь как раз поле деятельности для Росздравнадзора. Который на совещании честно признался, что не работает с аптеками. Не встречается с ними, не мониторит ситуацию. А значит, не знает потребностей жителей. Он работает только с сетевыми поставщиками лекарств. А ведь фактически аптека является своеобразным барометром, первичным звеном потребления лекарств населением. В продолжение темы лекарственного обеспечения. За лекарствами зашёл в аптеку пенсионер. Он их не нашёл и рассказал, что в ряде аптек отсутствуют противовирусные препараты. Вот так спикер госдумы рассказал о посещении аптеки в Саратове по пути следования в Ленинский район, где планирует благотворительно построить квартиры. Они будут для молодых специалистов, которые после окончания университета станут работать на «скорой помощи», — пишет Панков.