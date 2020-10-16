Сегодня депутат Государственной думы Николай Панков еще раз встретился с жителями поселка, чтобы выслушать их мнение о том, где должно располагаться учебное учреждение. А также проверил, как выполняются поручения с прошлых встреч по решению проблем людей.

— Это непростой процесс – добиться федерального финансирования на строительство школы. Необходимо, в первую очередь, чтобы город выделил землю, подготовил проектно-сметную документацию и организовал ее экспертизу. Хотелось бы уже на будущей неделе получить информацию от муниципалитета, что делается для отведения земельного участка. Давайте вместе посмотрим, где должна располагаться школа, чтобы было удобно вам и вашим детям. Школа должна быть современной, построенной по проекту нового типа, где предусмотрено все необходимое для качественного образования и всестороннего развития детей, – отметил Николай Панков.

В качестве примера депутат предложил жителям Иволгино изучить проект школы, построенной в поселке Приволжский в Энгельсе.

— Это проект проверенный, надежный, останется его только «привязать к местности» и решить вопрос по количеству мест с расчетом на перспективу развития Иволгино. Очень важно, что школа с бассейном – детей необходимо учить плавать, укреплять их здоровье. Давайте вместе сегодня съездим посмотрим школу в Приволжском. Расскажете, что вам нравится в проекте, а что, по вашему мнению, надо изменить, – обратился к жителям депутат.

Николай Панков убедился, что после предыдущей встречи по всем домам Иволгино составлены дефектные ведомости. Депутат направит их в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности застройщика за многочисленные недоделки.

Жители также просили обустроить на дорогах барьеры из асфальта, чтобы весной Иволгино не заливало талой водой, стекающей с соседних полей. Эта просьба тоже выполнена, а кроме того, сделан ямочный ремонт на самых изношенных участках улиц.