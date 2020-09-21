В ходе рабочей поездки в районы своего округа депутат Государственной думы Николай Панков обсудил с жителями Пугачева сроки и качество ремонта тротуара в 1-м микрорайоне.

Решение привести в порядок пешеходные дорожки в городе было принято после предыдущих встреч Николая Панкова с пугачевцами. По словам жителей, 1-й микрорайон – «всеми забытое место, где благоустройству уделяется мало внимания». Именно поэтому первым объектом ремонта стал тротуар, ведущий к детскому саду №12. Однако строители не спешили начать работы из-за нехватки специалистов. Узнав от жителей, что на расчищенной от зарослей площадке уже неделю нет техники и рабочих, депутат приехал в Пугачев и вместе с жителями убедился, что подрядчики все-таки начали демонтаж старого асфальтового покрытия.

— Это не первая проблема с благоустройством в Пугачеве. В прошлом году были замечания по качеству реконструкции сквера у школы №13. Пугачев всегда был центром Заволжья, здесь были крупные строительные организации, которые работали и в Духовницком, и в Ивантеевском, и в других районах. А сейчас как с такими ограниченными производственными ресурсами будем решать вопросы по развитию города? На будущий год планирую привлечь еще 20 миллионов рублей на ремонт тротуаров в Пугачеве, и уже сейчас надо не только готовить адресную программу, но и понимать, кто готов работать, и с какими ресурсами, — подчеркнул Николай Панков.

Затронул депутат и проблему ответственного и бережного отношения к тому, что сделано на благо жителей. Он напомнил о случаях вандализма в благоустроенных скверах на улице Топорковской и в Северо-Западном микрорайоне.

— К сожалению, уже неоднократными становятся случаи повреждения и хищения имущества. Значит, нужно обращаться в правоохранительные органы, чтобы было усилено патрулирование. Готов в этом помочь, — отметил Николай Панков.