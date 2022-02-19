-Наша область наряду с другими регионами страны готова принять для временного размещения жителей, которых эвакуировали из ДНР И ЛНР.

Чтобы помочь тем, кто оказался в сложной ситуации и был вынужден покинуть свой дом, «Единая Россия» открывает пункты сбора гуманитарной помощи. Во всех общественных приемных партии будут работать волонтёры, которые примут и передадут нашим соотечественникам всё необходимое.

Сегодня наш общий долг — протянуть руку помощи и обеспечить безопасность прибывшим в нашу страну. Жители нашей области могут принести в пункты сбора продукты с длительным сроком хранения, гигиенические средства, детские вещи. Телефон волонтерского центра «Единой России»: 8 (8452) 27-12-07 и 8 (8452) 27-84-71, — заявил депутат ГД Николай Панков.