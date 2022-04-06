Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми устанавливается ответственность за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны. Их авторами стали депутаты от фракции «Единая Россия» и сенаторы.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» подчеркнул необходимость этого закона.

«Перед началом пленарного заседания поздоровался с земляками-балаковцами — Героем России Владимиром Шамановым и Денисом Майдановым. Балаковцы — люди атомные и энергичные. Всегда настроены на совместную продуктивную работу.

Сегодня Госдума рассматривает законопроект об ужесточении ответственности тех, кто публично оспаривает нашу Победу в Великой Отечественной войне. Законопроект такой необходим, думаю он будет принят. Ведь наша задача — защитить память о наших героях и нашей великой истории…

Закон об увековечивании памяти в Великой Отечественной войне принят единогласно. В рамках дискуссии подняли и другой вопрос — об уроках истории в школах. Это об увеличении часов истории в школах. И учебниках по истории. Этот вопрос может быть озвучен и завтра при отчёте Правительства. Как невыполненное поручение Президента министерством просвещения РФ», — пишет Николай Панков.