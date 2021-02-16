Депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» напомнил представителям оппозиции, что демократия не означает вседозволенность.

— Нельзя забывать историю своей страны. Об этом шла речь на пленарном заседании госдумы. Когда один из ораторов требовал полную свободу во всех действиях для своей партии. Тут же другой выступающий, тоже от оппозиции, возразил, что не надо закон нарушать. Тогда и запрещать не станут. Берегите людей преклонного возраста, не устраивайте шествия во время пандемии. Не поймёшь их, крикунов с трибуны. Они думают, демократия — это вседозволенность.

Согласен со спикером. Непорядочно говорить о терроре тем, кто хочет свою политическую деятельность оправдать, нарушая законы, расшатывая государство, ослабляя его и получая деньги из-за границы. Тем, кто уличен в нарушении законов и выводит детей на незаконные митинги. И эти действия прикрывают политикой. Так уже не раз страну потеряли. И в 1917-м, и в 1991-м, — пишет Панков.

Напомним, что поводом для дискуссии стало выступление Валерия Рашкина (КПРФ). С ним не согласился депутат от ЛДПР Василий Власов, заявивший, что КПРФ нарушает закон, проводя несанкционированные шествия.