Молодежь нельзя использовать для подрыва государственных устоев. Это депутат Государственной думы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— С оппозицией отношения всегда были конструктивные. Но не понимаю тех, кто нарушает закон. Кто в пандемию выводит детей на незаконные акции, ведя агитацию в социальных сетях. А сам отсиживается в другом городе и ни за что не отвечает. Мало того, публично ставит под сомнение законы нашей страны. Заявляя, что они якобы неправильные.

И после этого такие люди пытаются убедить, что не работают на зарубежных кураторов. По-моему, очевидно, что интересы нашей страны и жителей для них ничего не значат.

Сегодня в Балаково сказал об этом моднику, который все время старается меня спровоцировать. Провокаций не боюсь. И свою позицию всегда объясняю людям открыто. И лично, и в соцсетях. Но против того, чтобы кто-то использовал нашу молодежь для подрыва государственных устоев. И пытался на этом сделать личную карьеру, – пишет Николай Панков.