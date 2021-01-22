Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о том, как идет строительство дома ЖК «Победа» в Саратове.

— Небольшими шагами движемся к «Победе». Работа проводится совместно с новым инвестором. До 15 февраля будут завозить материалы и монтировать опалубку. В начале марта планируем начать заливку монолита.

При этом параллельно идёт оформление необходимых документов. Очень все было запутано. Спасибо дольщикам, они вселяют надежду. Уверен, вместе сможем победить, — пишет Панков.