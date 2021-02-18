Депутат Государственной думы Николай Панков принял участие в работе актива Балаковского района. Мероприятие прошло в дистанционном формате. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Сегодня в дистанционном формате принял участие в собрании актива Балаковского района. Обсудили, что необходимо сделать для повышения качества жизни людей. И что уже сделано благодаря совместной работе с жителями, их инициативам и общественному контролю.

В этом году предстоит привести в порядок 60 тротуаров в Балаково. Адреса выбрали сами жители. Это большая работа, и к ней нужно отнестись ответственно. Строго контролировать качество и сроки, учитывать мнение людей.

Достроен дом ЖСК «Возрождение», люди получили квартиры. Но осталась проблема с теми дольщиками, которые не вступили в ЖСК. Ими продолжим заниматься, чтобы они получили жилье или компенсации.

Большое спасибо жителям за контроль за работой подрядчиков. Но отмечу – строители работают не бесплатно. И не надо бояться строже с них спрашивать.

По инициативе Вячеслава Володина переданы на федеральный уровень несколько дорог. В том числе, «Саратов-Энгельс-Маркс-Балаково-Пугачев-Ивантеевка-граница с Самарской областью». Она будет расширена до четырех полос, станет современной и безопасной. Переданы и муниципальные дороги. В том числе, дорога от федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» через Балаково к атомной электростанции. Теперь они обслуживаются Росавтодором, а это – большая экономия для бюджета. Отмечу: глава района Соловьев проконтролировал, чтобы документы для передачи готовились оперативно.

Постепенно становится реальностью и балаковский аэропорт. А значит, нужно своевременно подготовить для него дорожную структуру, включая мост.

Продолжим решать проблему с коммуникациями на участках для многодетных семей. Кроме того, в микрорайоне 4Б надо расчистить территорию от строительного мусора. Понимаю, там сложная ситуация. Но без этого люди не смогут начать строительство.

Скоро состоится очередная жеребьевка по предоставлению новых квартир людям, проживающим в ветхом и аварийном жилье. Обязательно постараюсь приехать и встретится с людьми.

Многое нужно решить в коммунальной сфере. Удалось добиться снижения тарифов на вывоз мусора, началась ликвидация свалок в районах. Не допустили повышения взносов за капремонт. Пока в процессе решения проблема завышенных платежей за тепло, считаю, он касается и местных депутатов.

Важно, что не допустили сокращения технических работников в школах. Если району передаются полномочия по выплате зарплат, то должно передаваться и финансирование «рубль в рубль» со стороны области.

Напомнил о том, что 23 февраля «Единая Россия» проводит акцию «Защитим память героев». Она проходит по всей стране. Участники возложат цветы к захоронениям и мемориалам Великой Отечественной войны. Приеду в Балаковский и Вольский районы, чтобы почтить память героев-земляков, – пишет Николай Панков.