Об этом депутат Государственной думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Поселок растет, и существующая поликлиника №20 уже давно не выдерживает нагрузки. Несколько лет назад остроту проблемы удалось снять, открыв филиал медучреждения. Этим занимался по просьбе жителей. Но сегодня уже и этого мало. За три года население поселка выросло на четверть. Необходимо строить новую поликлинику.

Большое внимание уделил проекту губернатор Валерий Радаев. Спасибо, что приоритетом ставит решение проблем людей. Отмечу, поликлиника будет отвечать самым современным требованиям. По оснащенности, функциональности, безопасности. Здесь будут отделения по всем необходимым направлениям, от профилактики и диагностики до восстановительного лечения. А также детское отделение, это востребовано жителями. То есть, это будет настоящий диагностический центр. Плановая мощность 500 посещений в смену. Это неплохо, учитывая, что действующая поликлиника рассчитана на 200 посещений, а вынуждена обслуживать 400. Но поселок продолжает расти. Значит, надо и дальше думать на перспективу. По инфраструктуре и благоустройству. А сейчас первоочередная задача, на что обратил внимание губернатор — найти профессиональные кадры для будущей поликлиники, – пишет Николай Панков.