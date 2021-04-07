Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с коллективом станции скорой помощи в Балаково вопросы поддержки медицинских работников.

Одна из главных проблем учреждений здравоохранения в районах области – обеспечение квалифицированными кадрами. Ранее Николай Панков предложил студентам Балаковского медицинского колледжа остаться работать на станции скорой помощи в родном городе. Шестеро старшекурсников, принявших такое решение, получают от депутата персональную надбавку к стипендии.

Кроме того, по инициативе Николая Панкова Балаковский район заключил соглашение с Саратовским государственным медицинским университетом им. В.И. Разумовского. В школах района открываются медицинские классы, а значит, в профессию придет больше подготовленной молодежи.

Сегодня депутат пригласил на встречу сотрудников станции скорой помощи, чтобы обсудить, какие еще проблемы нуждаются в первоочередном решении.

— Спасибо за то, что спасали здоровье и жизнь людей в период пандемии коронавируса. Ваша и без того большая нагрузка возросла в несколько раз. Вижу, что сегодня самая большая неукомплектованность на станции – по врачебным кадрам. Значит, необходимы меры, чтобы удержать специалистов на местах. Нужно смотреть, как поднимать заработную плату. Вчера переговорил по этому поводу с министром здравоохранения области Олегом Костиным. Зарплаты врачей на скорой помощи должны исчисляться от оклада 40 тыс. руб., и к этому уже прибавляться положенные надбавки. Сейчас изучаю возможность привлечь средства на увеличение зарплат. Если такое решение будет реализовано, то молодые специалисты не будут уезжать из Балаково, – отметил Панков.

Также на встрече шла речь об обновлении автопарка станции скорой помощи. У 12 санитарных машин подходит к концу срок эксплуатации, и на будущий год потребуется замена. Николай Панков взял этот вопрос на контроль.

Напомним, Николай Панков принимает участие в предварительном голосовании «Единой России» по Балаковскому одномандатному избирательному округу.