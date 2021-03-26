На активе района в Вольске депутат Государственной думы Николай Панков поднял вопрос возврата в сельскохозяйственный оборот неиспользуемой земли.

Замглавы районы по сельскому хозяйству Александр Башаров рассказал, что в планах на текущий год вернуть в оборот 1,4 гектара земли.

— Вольский район имеет большой потенциал для развития в аграрной сфере. Необходимо усилить работу по возврату в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. Особенно важно обратить внимание на те земли, которые распределяются паевым способом. Это в том числе позволит защитить наших аграриев, — отметил Николай Панков.

Он рассказал о том, что сейчас участились случаи, когда к нам в область приходят сельхозпроизводители из других регионов. Они предлагают пайщикам более выгодные условия и наши аграрии не выдерживают конкуренции.

Николай Панков подчеркнул, что сотрудничество сельхозтоваропроизводителей и владельцев земельных паёв должно быть взаимовыгодным.

— Времена, когда пай отдавали за мешок мякины давно прошли, — сказал Панков.

Напомним, сегодня депутат госдумы работает в Вольском и Духовницком районах. В планах — участие в работе районных активов. Об этом Николай Панков сообщал в своем телеграм-канале «Пара слов».