Практика взимания квартир с застройщиков взамен нужных жителям социальных объектов до сих пор не искоренена. Об этом рассказал депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

Напомним, ранее депутат поднимал вопрос о том, что областные околоправительственные структуры: ИКСО и ГЖС взимали с застройщиков до 20 процентов построенного жилья. При этом в новостройках не возводились школы, детские сады и поликлиники. Проведенная проверка выявила масштабную схему махинаций с застройкой в областном центре.

-Даже не понятно, делают ли выводы те, кто распределяет от имени государства жилье: ГЖС и прочие структуры. Идет проверка. А все равно, говорят, заставляют отдавать строительные организации пять процентов жилья как компенсацию. Хотя застройщики должны возводить социальные объекты, которых остро не хватает.

Да, если строить жилье для дольщиков, то и подход должен быть общий к строителям. А получается, что одним дают компенсационные участки, а у других наоборот изымают 5% квартир. Не знаю, кто в этом виноват или нет. Знаю точно — подход ко всем должен быть одинаковый. Тогда и вопросов не будет. И согласование проектов будет проходить конструктивней, и строительство, и строители на ноги встанут, — отметил Панков.