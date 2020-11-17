Сегодня второе, основное чтение законодательных поправок о защите территориальной целостности России. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной Думы Николай Панков.

— Целостность и нерушимость границ нашей Родины, ее суверенитет, безопасность наших граждан — все вместе это надёжная основа благополучия нашей страны.

Сегодня второе, основное чтение поправок о защите территориальной целостности России. Речь идёт о лишении свободы за повторные призывы к отчуждению территорий России, а также о введении административных штрафов за такое правонарушение, совершенное впервые. Напомню, первое чтение состоялось в весеннюю сессию.

Поправки предусматривают, что если публичный призыв против территориальной целостности нашей страны прозвучал впервые, то сначала наступает административная ответственность. Для граждан штраф составит от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Повышенные размеры штрафов предусмотрены за публичные призывы и в интернете. Не раз отмечал, что за своим поведением и высказываниями надо следить всегда и везде. Потому нелишним будет особенно внимательно следить за своими словами. Чиновников, отмечу, тоже касается, — пишет Панков.