Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV» подчеркнул, что жителям Волжского района Саратова необходимы условия для отдыха.

«Надзорные органы сейчас разбираются с вопросом, как часть берега Волги ушла в частные руки. Володин прав, несмотря на сопротивление финансово-промышленных групп, район Затона должен быть благоустроен. В планах разместить на территории от моста Саратов-Энгельс до Затона прогулочные зоны и обустроить пляж. Жителям Волжского района нужны условия для отдыха», — пишет Николай Панков.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале своих сторонников в Саратове рассказал о планах по продлению саратовской набережной и о том, что мешает реализации этих планов. Из-за того, что прибрежная зона и даже вода в районе Затона оказались в частных руках, региональные власти инициировали судебные процессы по изъятию земли в госсобственность.