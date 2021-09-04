В осенний день заехал на Весеннюю.

Это не про погоду, а это улица в Саратове. Хотя температура и накал страстей жителей велик. Понимаю их состояние.

В течение нескольких лет бьются за смену управляющей компании. По их словам, она плохо работает. Хотя деньги собирает исправно. Люди утверждают, что имеет место подделка подписей в протоколах собрания. Здесь должны разобраться правоохранительные органы.

Жители активные. Контролируют все свои сборы. Воспользовались законом и открыли спецсчет. Рассказали, что накопили там деньги – более миллиона рублей. Тратят их по желанию жителей на ремонт дома. А вот управляющая компания их тратить не может. Это-то и стало одной из причин конфликта.

Вызывает и настораживает другое. Со слов жителей, не могут избавиться от плохой компании из-за аффилированности к ГЖИ и Минстрою. Так быть не должно. Неважно, кто у тебя родственники — отвечай по закону. Всегда встану на защиту людей, а не тех, кто крышует коммерческие структуры.