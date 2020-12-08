В селе Синодское Воскресенского района будет построена новая амбулатория. Об этом он рассказал депутат Госдумы Николай Панков на своей странице в Instagram.

С просьбой о помощи к депутату обратились жители в социальных сетях. Лариса Мищенко рассказала, что когда-то сама родилась в сельской больнице.

—Когда-то это была именно больница. Да и в школе я училась в Синодском, хотя жила в Медяниково. Мне там все родное, даже фамилия моего дяди – Клочков, как легендарного политрука, памятник которому установлен в нашем селе. Это наши дальние родственники. А медпункт действительно в плачевном состоянии, знаю об этом не понаслышке. Раньше было, конечно, лучше, а сейчас все рушится. Кстати, про здоровье. Вы сейчас выглядите очень хорошо, ваши прогулки дают результат, — отметила Лариса Мищенко.

Старое здание медучреждения было построено в 1971. Когда-то здесь оказывали практически все виды медпомощи, и даже сегодня работает врач общей практики и две медсестры. Хотя здание много лет не видело полноценного ремонта, по стенам пошли трещины, пострадала электропроводка. Но медики оказывают помощь людям даже в таких условиях.

У Николая Панкова с жителями села сложились давние отношения дружбы и сотрудничества. В местной школе он помогает благоустраивать территорию, несколько лет назад оказывал помощь и фельдшерскому пункту. Тогда здесь были заменены окна, проведена телефонная связь.

—Спасибо жителям за то, что поднимаете важные проблемы. Удалось найти финансирование, и в следующем году в селе будет построена новая амбулатория. Жители Синодского и соседних сел будут получать качественную медицинскую помощь в комфортных условиях. Синодское расположено рядом с оживленной федеральной трассой, поэтому вместе с профильным министерством проработаем, чтобы здесь было открыто травматологическое отделение. Вместе с жителями выберем проект медучреждения и в следующем году начнём строительство, — рассказал Николай Панков.



