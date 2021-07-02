В этом году, в рамках первого этапа реализации проекта, будут построены две полосы дороги. Об этом рассказал депутат госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

— Новая дорожная развязка по улица Братьев Захаровых — важный для города проект. Жители неоднократно обращались с просьбой решить проблему пробок по улице Гагарина. Теперь проблема решена. Там, где до недавнего времени был заброшенный пустырь, будет современная четырёхполосная дорога. Вдоль дороги будут построены тротуары и проведено освещение.

Новая дорога станет продолжением моста Победы. Она позволит без пробок добираться из микрорайонов до островной части Балаково. В этом году, в рамках первого этапа будут построены две полосы. Важно, чтобы работы были завершены до наступления холодов. В планах открыть дорогу для жителей уже в сентябре. Комфорт и безопасность для жителей – главное, — отметил Панков.